Feb 11, 2026

अंग्रेजी शब्द है कैमरा, हिंदी में क्या कहते हैं

Vivek Yadav

स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी को बेहद ही आसान बना दिया है। बिना इसके कल्पना कर पाना मुश्किल है।

पेमेंट करना हो या फिर कोई जानकारी चाहिए। लगभग हर एक चीज फोन के जरिए आसानी से मिल सकती है।

एक से बढ़कर एक फीचर्स वाले स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध हैं।

साथ ही कई फोन अपने कैमरे की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं।

लोग फोन से सेल्फी और फोटो खूब क्लिक करने के साथ ही वीडियो भी बनाते हैं।

लेकिन क्या आपको पता है कि कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं।

कैमरा अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी कठिन है जिसके चलते लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं।

कैमरा को हिंदी में छायाचित्रक या फिर चित्रग्राही कहते हैं।

