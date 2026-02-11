अंग्रेजी शब्द है कैमरा, हिंदी में क्या कहते हैं

Feb 11, 2026
स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी को बेहद ही आसान बना दिया है। बिना इसके कल्पना कर पाना मुश्किल है।
Source: pexels
पेमेंट करना हो या फिर कोई जानकारी चाहिए। लगभग हर एक चीज फोन के जरिए आसानी से मिल सकती है।
Source: pexels
एक से बढ़कर एक फीचर्स वाले स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध हैं।
Source: pexels
साथ ही कई फोन अपने कैमरे की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं।
Source: pexels
लोग फोन से सेल्फी और फोटो खूब क्लिक करने के साथ ही वीडियो भी बनाते हैं।
Source: pexels
लेकिन क्या आपको पता है कि कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं।
Source: pexels
कैमरा अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी कठिन है जिसके चलते लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं।
Source: pexels
कैमरा को हिंदी में छायाचित्रक या फिर चित्रग्राही कहते हैं।
Source: pexels
