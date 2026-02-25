Holi 2026: होली पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, ये 10 डेस्टिनेशन हैं सबसे बेस्ट

Feb 25, 2026
होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और उत्साह का संगम है। भारत के अलग-अलग शहरों में होली अलग अंदाज में मनाई जाती है। अगर आप इस बार यादगार होली मनाना चाहते हैं, तो इन 10 जगहों पर जरूर जाएं:
Source: pexels
हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत बास्पा घाटी में स्थित सांगला में होली शांत और पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। यहां स्थानीय लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच होली का अनुभव बेहद अनोखा होता है।
Source: pexels
बरसाना और नंदगांव की लठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस परंपरा में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से खुद को बचाते हैं। यह होली भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा से जुड़ी हुई है और हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं।
Source: pexels
वाराणसी में होली का उत्सव आध्यात्म और उत्साह का अनोखा मिश्रण होता है। यहां घाटों पर रंग, गुलाल, संगीत और भांग के साथ लोग होली मनाते हैं। गंगा घाट पर होली का माहौल बेहद जीवंत और यादगार होता है।
Source: pexels
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली कई दिनों तक चलती है। यहां मंदिरों में फूलों की होली, रंगों की होली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मथुरा की होली धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास मानी जाती है।
Source: pexels
पुष्कर की होली युवाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां डीजे, संगीत, नृत्य और रंगों के साथ भव्य उत्सव मनाया जाता है। पुष्कर की सड़कों पर होली का माहौल किसी बड़े फेस्टिवल जैसा होता है।
Source: pexels
कोलकाता में होली को 'डोल जात्रा' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर रंग खेलते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। यहां की होली में संस्कृति, संगीत और परंपरा की खास झलक देखने को मिलती है।
Source: pexels
उदयपुर में होली राजसी अंदाज में मनाई जाती है। यहां मेवाड़ शाही परिवार द्वारा होलिका दहन का भव्य आयोजन किया जाता है। सिटी पैलेस में आयोजित यह समारोह पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है।
Source: pexels
हम्पी में होली ऐतिहासिक स्मारकों के बीच बड़े उत्साह से मनाई जाती है। यहां स्थानीय लोग और पर्यटक मिलकर रंग खेलते हैं और ढोल-नगाड़ों पर नाचते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर होली का अनुभव बेहद खास होता है।
Source: pexels
वृंदावन में होली का उत्सव कई दिनों तक चलता है। यहां बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली और रंगों की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भक्त भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने का आध्यात्मिक अनुभव महसूस करते हैं।
Source: pexels
आनंदपुर साहिब में होली के साथ “होला मोहल्ला” मनाया जाता है। इस दौरान सिख समुदाय द्वारा मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह होली साहस, परंपरा और उत्सव का अनोखा संगम है।
Source: pexels
भारत में इस जगह देख सकते हैं फिल्म Avatar जैसा जगमगाता असली जंगल