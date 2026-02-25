Holi 2026: होली पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, ये 10 डेस्टिनेशन हैं सबसे बेस्ट

बरसाना और नंदगांव, उत्तर प्रदेश

बरसाना और नंदगांव की लठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस परंपरा में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से खुद को बचाते हैं। यह होली भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा से जुड़ी हुई है और हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं।