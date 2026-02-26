दुनिया की सबसे महंगी मानव निर्मित चीजें, जिनकी कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान

मानव इतिहास में कई ऐसी अद्भुत रचनाएं हुई हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये सिर्फ मशीनें या ढांचे नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, सैन्य ताकत और विलासिता की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी चीजों के बारे में-