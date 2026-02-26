Feb 26, 2026

दुनिया की सबसे महंगी मानव निर्मित चीजें, जिनकी कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान

Archana Keshri

मानव इतिहास में कई ऐसी अद्भुत रचनाएं हुई हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये सिर्फ मशीनें या ढांचे नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, सैन्य ताकत और विलासिता की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी चीजों के बारे में-

Source: reuters

Airbus A380 (फ्लाइंग पैलेस)

कीमत: लगभग 600 मिलियन डॉलर

Source: pexels

Mars Perseverance Rover

कीमत: लगभग 2.7 अरब डॉलर

Source: Bastion Technologies

Northrop B-2 Spirit

कीमत: लगभग 4.2 अरब डॉलर (प्रति विमान)

Source: US Air Force

USS Zumwalt Stealth Destroyer

कीमत: लगभग 8 अरब डॉलर

Source: Sauer Compressors

Large Hadron Collider

कीमत: लगभग 9 अरब डॉलर

Source: pexels

Columbia-class submarine

कीमत: लगभग 9.15 अरब डॉलर (प्रति पनडुब्बी)

Source: Popular Mechanics

James Webb Space Telescope

कीमत: लगभग 9.7 अरब डॉलर

Source: NASA Science

Spacex Starlink Satellite Constellation

कीमत: लगभग 10 अरब डॉलर (अनुमानित निवेश)

Source: pexels

Gerald R. Ford-class aircraft carrier

कीमत: लगभग 13 अरब डॉलर

Source: Naval Technology

International Space Station (ISS)

कीमत: लगभग 150 अरब डॉलर

Source: reuters

