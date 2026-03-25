अब कभी सिरहाने फोन रखकर नहीं सोएंगे, ये आदत बर्बाद कर रही आपकी नींद

आसान समाधान - एक छोटा बदलाव

इस समस्या का हल बहुत आसान है। सोने से पहले अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। बस इतना सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। इससे बेहतर और गहरी नींद, साफ और शांत दिमाग, दिनभर ज्यादा एनर्जी, और खुद पर बेहतर कंट्रोल होगा। आज ही यह छोटा सा स्टेप उठाएं। फोन को बिस्तर से दूर रखें और फर्क खुद महसूस करें। क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाती है।