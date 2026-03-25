Mar 25, 2026

अब कभी सिरहाने फोन रखकर नहीं सोएंगे, ये आदत बर्बाद कर रही आपकी नींद

Archana Keshri

आज की लाइफस्टाइल में हमारा फोन हमारे शरीर और दिमाग पर जितना असर डाल रहा है, उतना हम समझ भी नहीं पाते। खासकर रात के समय, जब हमें आराम और गहरी नींद की जरूरत होती है, वही फोन हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।

Source: pexels

आज की डिजिटल लाइफ में हममें से ज्यादातर लोग फोन को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। हमें लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप सिर्फ 'थके हुए' नहीं हैं, आप ओवरस्टिम्युलेटेड, अंडर-रिकवर और हर समय कनेक्टेड हैं।

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रात में फोन क्यों बनता है दुश्मन?

भले ही आप सोने से पहले फोन न चला रहे हों, फिर भी यह आपके शरीर पर असर डालता है।

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ब्लू लाइट (Blue Light):

फोन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर में मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) को कम कर देती है। इससे नींद की क्वालिटी खराब होती है।

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नोटिफिकेशन और अलर्ट:

छोटी-छोटी आवाजें और वाइब्रेशन भी आपके दिमाग को एक्टिव रखते हैं, जिससे गहरी नींद नहीं आती।

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इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स:

फोन लगातार सिग्नल्स भेजता रहता है, जो आपकी नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं।

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इसका असर अगले दिन कैसे दिखता है?

दिमाग में ब्रेन फॉग (धुंधलापन), कम एनर्जी, फोकस की कमी, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन।

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रिसर्च बताती है कि जो लोग फोन को पास रखकर सोते हैं, उन्हें REM Sleep (गहरी नींद का महत्वपूर्ण चरण) कम मिलती है। और कम REM का मतलब है, ज्यादा थकान और मानसिक तनाव।

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आसान समाधान - एक छोटा बदलाव

इस समस्या का हल बहुत आसान है। सोने से पहले अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। बस इतना सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। इससे बेहतर और गहरी नींद, साफ और शांत दिमाग, दिनभर ज्यादा एनर्जी, और खुद पर बेहतर कंट्रोल होगा। आज ही यह छोटा सा स्टेप उठाएं। फोन को बिस्तर से दूर रखें और फर्क खुद महसूस करें। क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाती है।

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