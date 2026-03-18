स्वीडन में अनोखी पहल: अब डॉक्टर लिखेंगे 'ट्रैवल प्रिस्क्रिप्शन', मानसिक स्वास्थ्य के लिए यात्रा बनेगी इलाज

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दुनियाभर में नई-नई पहलें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में Sweden ने एक अनोखा और अभिनव कदम उठाया है। यहां डॉक्टर अब मरीजों को सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि 'ट्रैवल प्रिस्क्रिप्शन' यानी यात्रा की सलाह भी दे रहे हैं। इस पहल का मकसद तनाव (Stress), बर्नआउट (Burnout) और अन्य मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाना है।