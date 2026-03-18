स्वीडन में अनोखी पहल: अब डॉक्टर लिखेंगे 'ट्रैवल प्रिस्क्रिप्शन', मानसिक स्वास्थ्य के लिए यात्रा बनेगी इलाज

Mar 18, 2026
मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दुनियाभर में नई-नई पहलें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में Sweden ने एक अनोखा और अभिनव कदम उठाया है। यहां डॉक्टर अब मरीजों को सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि 'ट्रैवल प्रिस्क्रिप्शन' यानी यात्रा की सलाह भी दे रहे हैं। इस पहल का मकसद तनाव (Stress), बर्नआउट (Burnout) और अन्य मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाना है।
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इस नई पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर मरीजों को कुछ समय के लिए यात्रा पर जाने की सलाह देते हैं। यह कोई सामान्य छुट्टी नहीं होती, बल्कि एक योजनाबद्ध (structured) ट्रिप होती है, जिसे खासतौर पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है।
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आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में तनाव और थकान आम हो चुके हैं। लंबे समय तक काम का दबाव, स्क्रीन टाइम और रूटीन लाइफ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता।
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रिसर्च में भी यह सामने आया है कि नया वातावरण (New Environment) मानसिक शांति देता है, प्रकृति के करीब रहने से चिंता (Anxiety) कम होती है, यात्रा से दिमाग को ‘रीसेट’ करने का मौका मिलता है, और रूटीन से ब्रेक लेने से उत्पादकता बढ़ती है।
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डॉक्टर मरीज की स्थिति को समझकर उसे कुछ दिनों या हफ्तों के लिए यात्रा की सलाह देते हैं। इसमें प्रकृति के बीच रहना (जैसे जंगल, पहाड़ या समुद्र तट), डिजिटल डिटॉक्स (फोन और इंटरनेट से दूरी), योग, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्टिविटी, और नई जगहों और संस्कृतियों का अनुभव शामिल हो सकता है।
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यह पहल केवल लक्षणों (Symptoms) का इलाज करने के बजाय उनके कारणों (Root Causes) को बदलने पर जोर देती है। यानी मरीज के वातावरण और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की जाती है।
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अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो आने वाले समय में अन्य देश भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जहां प्रकृति, अनुभव और यात्रा को भी दवा जितनी अहमियत दी जाएगी।
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