क्या चॉकलेट खाने से बढ़ सकती है दिमाग की क्षमता, रिसर्च में सामने आई दिलचस्प बात

क्या सचमुच जो लोग ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, वे दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? इस दावे के पीछे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च का हवाला दिया जाता है। साल 2012 में प्रतिष्ठित जर्नल The New England Journal of Medicine में पब्लिश्ड एक रिसर्च ने चॉकलेट और दिमागी क्षमता के बीच संबंध पर ध्यान आकर्षित किया था।