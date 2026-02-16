वैज्ञानिकों ने बनाई एंटी-वायरल च्युइंग गम, इसे चबाने से मिल सकती है वायरस से सुरक्षा

वैज्ञानिकों ने पौधों से बनी ऐसी च्युइंग गम तैयार की है जो मुंह में मौजूद खतरनाक वायरस को निष्क्रिय कर सकती है। शुरुआती शोध में दावा किया गया है कि यह गम लार में पाए जाने वाले कुछ वायरस को 95% से अधिक तक कम कर सकती है। यह खोज रेस्पिरेटरी और ओरल इन्फेक्शन की रोकथाम की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।