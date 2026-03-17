क्या सच में रात में जागने वाले होते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट, साइकोलॉजी ने खोला राज

क्या रात में जागने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं?

यह दावा पूरी तरह गलत नहीं है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि 'नाइट आउल' यानी देर रात तक जागने वाले लोग औसतन थोड़ा ज्यादा IQ स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरी सच्चाई भी जुड़ी है, ऐसे लोग अक्सर कम खुश रहते हैं और उनकी नींद की आदतें खराब होती हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं।