मेडिकल साइंस का कमाल, शरीर के ये अंग हट जाएं तब भी चलती रहती है जिंदगी

हमारा शरीर कई महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ अंगों के बिना भी इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित किया है कि शरीर खुद को कई स्थितियों में ढाल लेता है। आइए जानते हैं किन अंगों के बिना जीवन संभव है और कैसे: