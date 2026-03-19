Mar 19, 2026

मेडिकल साइंस का कमाल, शरीर के ये अंग हट जाएं तब भी चलती रहती है जिंदगी

Archana Keshri

हमारा शरीर कई महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ अंगों के बिना भी इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित किया है कि शरीर खुद को कई स्थितियों में ढाल लेता है। आइए जानते हैं किन अंगों के बिना जीवन संभव है और कैसे:

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एक किडनी (Kidney)

इंसान एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी जी सकता है। दूसरी किडनी न होने पर बची हुई किडनी ज्यादा मेहनत करती है और शरीर को सामान्य रूप से चलाती है। यही कारण है कि किडनी डोनेशन संभव है।

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पेट (Stomach)

अगर किसी कारण से पेट निकालना पड़े, तो भी इंसान जीवित रह सकता है। डॉक्टर्स सर्जरी के जरिए फूड पाइप (esophagus) को सीधे छोटी आंत (small intestine) से जोड़ देते हैं। हालांकि, ऐसे लोगों को अपनी डाइट पर खास ध्यान देना पड़ता है।

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प्लीहा (Spleen)

प्लीहा शरीर में खून को फिल्टर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है। लेकिन इसके बिना भी जीवन संभव है, क्योंकि लिवर (liver) इसकी कई जिम्मेदारियां संभाल लेता है।

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एक फेफड़ा (Lung)

एक फेफड़े के साथ भी इंसान कई दशकों तक जीवित रह सकता है। बचा हुआ फेफड़ा समय के साथ फैलकर (expand होकर) ज्यादा काम करने लगता है।

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अपेंडिक्स (Appendix)

अपेंडिक्स को हटाने से शरीर पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। वैज्ञानिक अभी तक इसके स्पष्ट कार्य को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं हैं, इसलिए इसके बिना भी जीवन सामान्य रहता है।

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गॉलब्लैडर (Gallbladder)

गॉलब्लैडर बाइल (bile) स्टोर करता है, लेकिन बाइल बनाता लिवर ही है। इसलिए गॉलब्लैडर हटाने के बाद भी शरीर धीरे-धीरे बिना किसी बड़ी समस्या के खाना पचाना सीख जाता है।

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दोनों किडनी (Both Kidneys)

अगर दोनों किडनी फेल हो जाएं, तो इंसान बिना इलाज के जीवित नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में डायलिसिस (Dialysis) की जरूरत होती है, जो हफ्ते में कई बार करना पड़ता है। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर विकल्प होता है।

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