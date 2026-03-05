क्या सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस जाना शरीर के लिए है ‘टॉर्चर’, जानिए एक्सपर्ट की राय

सर्केडियन रिद्म से टकराता है जल्दी ऑफिस जाना

नींद के एक्सपर्ट्स के अनुसार, अधिकतर लोगों का शरीर सुबह बहुत जल्दी पूरी तरह सक्रिय होने के लिए तैयार नहीं होता। शरीर को पूरी तरह जागने और ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगता है। यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्लीप एक्सपर्ट पॉल केली के नेतृत्व में किए गए शोध से सामने आया है।