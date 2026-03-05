Mar 05, 2026

क्या सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस जाना शरीर के लिए है ‘टॉर्चर’, जानिए एक्सपर्ट की राय

Archana Keshri

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोगों के लिए सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना एक सामान्य दिनचर्या बन चुका है। लेकिन एक नई स्टडी के अनुसार, सुबह 10 बजे से पहले काम शुरू करना हमारे दिमाग और शरीर के लिए किसी 'टॉर्चर' से कम नहीं हो सकता।

Source: pexels

नींद पर किए गए शोध बताते हैं कि इंसान की जैविक घड़ी (बायोलॉजिकल क्लॉक) या सर्केडियन रिद्म शरीर के काम करने के समय को कंट्रोल करती है। अगर हम इस प्राकृतिक समय के खिलाफ काम करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी सेहत और मानसिक क्षमता पर पड़ सकता है।

Source: pexels

सर्केडियन रिद्म से टकराता है जल्दी ऑफिस जाना

नींद के एक्सपर्ट्स के अनुसार, अधिकतर लोगों का शरीर सुबह बहुत जल्दी पूरी तरह सक्रिय होने के लिए तैयार नहीं होता। शरीर को पूरी तरह जागने और ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगता है। यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्लीप एक्सपर्ट पॉल केली के नेतृत्व में किए गए शोध से सामने आया है।

Source: pexels

अगर किसी को रोजाना सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो उसकी प्राकृतिक नींद की प्रक्रिया बाधित होती है। इससे धीरे-धीरे क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन यानी लगातार नींद की कमी की समस्या पैदा हो सकती है।

Source: pexels

55 साल से कम उम्र के लोगों पर ज्यादा असर

रिसर्च के अनुसार 55 साल से कम उम्र के लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक कंपैरेटिवली देर से काम करने के लिए बनी होती है। इसलिए उन्हें सुबह जल्दी उठकर काम करना ज्यादा मुश्किल लगता है।

Source: pexels

ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं या उनमें अनुशासन की कमी है, जबकि असल में यह उनके शरीर की प्राकृतिक संरचना का असर होता है।

Source: pexels

स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी पर असर

लगातार नींद की कमी से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे: ध्यान और याददाश्त कमजोर होना, थकान और तनाव बढ़ना, कार्यक्षमता में कमी, और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो काम में फोकस और उत्पादकता दोनों प्रभावित होते हैं।

Source: pexels

समाधान क्या हो सकता है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कार्यस्थलों पर थोड़ा लचीला समय (Flexible Working Hours) अपनाया जाए, तो कर्मचारियों की उत्पादकता और स्वास्थ्य दोनों बेहतर हो सकते हैं।

Source: pexels

काम के समय को शरीर की प्राकृतिक लय के अनुसार तय करने से लोग अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ सकती है।

Source: pexels

