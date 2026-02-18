सुरक्षित समझकर पी रहे हैं बोतलबंद पानी, रिसर्च में सामने आया नया खतरा

रिसर्च में क्या सामने आया?

कनाडा की Concordia University से में हुई रिसर्च में यह पाया गया कि बोतलबंद पानी पीने वाले लोग, नल के पानी पीने वालों की तुलना में हर साल लगभग 90,000 ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक कण निगल लेते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हर घूंट के साथ ये शरीर में जमा होते रहते हैं।