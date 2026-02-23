भूटान: जहां GDP नहीं, खुशहाली है विकास का असली पैमाना

क्यों खास है भूटान का मॉडल?

यहां विकास का लक्ष्य संतुलित जीवन है, न कि अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक महत्व दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आधुनिकता के साथ संतुलित रखा जाता है। भूटान यह संदेश देता है कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कान, मानसिक शांति और सामुदायिक जुड़ाव में होती है।