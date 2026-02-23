Feb 23, 2026

भूटान: जहां GDP नहीं, खुशहाली है विकास का असली पैमाना

Archana Keshri

दुनिया के अधिकतर देश अपनी तरक्की को GDP (Gross Domestic Product) यानी आर्थिक उत्पादन से मापते हैं। लेकिन हिमालय की गोद में बसे छोटे से देश भूटान ने विकास का एक अलग रास्ता चुना। यहां प्रगति का असली पैमाना पैसा नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली है।

क्या है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH)?

भूटान ने Gross National Happiness (GNH) नामक एक आधिकारिक सूचकांक तैयार किया, जो केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को मापता है।

GNH नौ प्रमुख क्षेत्रों (डोमेन) पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, संस्कृति, सुशासन, सामुदायिक जीवन, समय का संतुलित उपयोग, जीवन स्तर, और मनोवैज्ञानिक खुशहाली।

जहां GDP केवल एक आंकड़ा देता है, वहीं GNH रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं को जांचता है।

नीतियों की जांच खुशहाली के पैमाने पर

भूटान में कोई भी नई सरकारी नीति लागू करने से पहले यह देखा जाता है कि उसका असर लोगों की खुशहाली पर क्या पड़ेगा। यदि किसी नीति से सामाजिक संतुलन, पर्यावरण या मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता।

इस तरह यहां का बजट केवल आर्थिक योजनाओं की लिस्ट नहीं होता, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ (जीवन की गुणवत्ता) सुधारने की योजना होता है।

दुनिया पर भूटान का प्रभाव

भूटान की इस सोच ने दुनिया का ध्यान खींचा। बाद में New Zealand, Scotland और Wales जैसे देशों ने भी वेलबीइंग (Wellbeing) आधारित बजट और नीति ढांचे को अपनाया।

इन देशों ने माना कि केवल आर्थिक वृद्धि से समाज खुशहाल नहीं बनता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी उतने ही जरूरी हैं।

क्यों खास है भूटान का मॉडल?

यहां विकास का लक्ष्य संतुलित जीवन है, न कि अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक महत्व दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आधुनिकता के साथ संतुलित रखा जाता है। भूटान यह संदेश देता है कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कान, मानसिक शांति और सामुदायिक जुड़ाव में होती है।

