सिर्फ रोज 10,000 कदम चलना बदल सकता है आपकी सेहत, मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे

ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है

नियमित रूप से 10,000 कदम चलने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इससे हृदय पर दबाव कम पड़ता है और धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर संतुलित होने लगता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि लगातार चलने से कुछ ही हफ्तों में ब्लड प्रेशर में सुधार देखा जा सकता है।