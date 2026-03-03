होली 2026: बाजार नहीं, इस बार घर पर बनाएं हेल्दी और टेस्टी ठंडाई, जानें आसान रेसिपी

Mar 03, 2026
होली का त्योहार रंगों, खुशियों और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। इस खास मौके पर एक चीज जो लगभग हर घर में बनती है, वह है ठंडाई। मेवों, बीजों और खुशबूदार मसालों से तैयार यह पारंपरिक पेय न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है।
Source: freepik
अगर आप भी इस होली घर पर शुद्ध और स्वादिष्ट ठंडाई बनाना चाहते हैं, तो यहां दी गई आसान रेसिपी आपके काम आएगी। चलिए जानते हैं होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी
Source: unsplash
ठंडाई में इस्तेमाल होने वाले बादाम, पिस्ता, सौंफ, खसखस और केसर जैसे तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं। वहीं काली मिर्च और इलायची स्वाद के साथ पाचन में भी मदद करते हैं। होली के मौसम में बदलते तापमान के बीच यह ड्रिंक शरीर को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती है।
Source: unsplash
बादाम, पिस्ता, काजू, खसखस, मगज के बीज (तरबूज के बीज), सौंफ, काली मिर्च, सूखी गुलाब की पंखुड़ियां, इलायची पाउडर, केसर, चीनी (स्वादानुसार), ठंडा दूध, बर्फ के टुकड़े
Source: freepik
सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता, खसखस, मगज के बीज और सौंफ को 4-5 घंटे या रातभर पानी में भिगो दें। इससे ये मुलायम हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है।
Source: pexels
भीगे हुए बादाम के छिलके निकाल लें। अब सभी भीगी हुई सामग्री को गुलाब की पंखुड़ियों और काली मिर्च के साथ मिक्सी में डालें। थोड़ा सा दूध या पानी मिलाकर एकदम बारीक और चिकना पेस्ट तैयार कर लें।
Source: unsplash
एक बड़े बर्तन में ठंडा दूध लें। इसमें चीनी, केसर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए।
Source: pexels
अब तैयार किया हुआ मेवों का पेस्ट दूध में डालें और अच्छे से फेंट लें, ताकि सभी फ्लेवर अच्छी तरह मिल जाएं।
Source: unsplash
अगर आप ठंडाई को बिल्कुल स्मूद बनाना चाहते हैं, तो इसे बारीक छलनी या मलमल के कपड़े से छान सकते हैं।
Source: unsplash
तैयार ठंडाई में बर्फ के टुकड़े डालें। ऊपर से केसर के धागों या गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।
Source: freepik
ठंडाई को परोसने से 1-2 घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख दें। इससे मसालों और मेवों का स्वाद दूध में अच्छी तरह घुल जाता है और इसका स्वाद और भी गाढ़ा और लाजवाब हो जाता है। ज्यादा हेल्दी विकल्प के लिए सफेद चीनी की जगह मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम फैट वाला विकल्प चाहते हैं, तो टोंड या डबल टोंड दूध का उपयोग करें।
Source: freepik
बिरयानी का असली इतिहास, मुगल साम्राज्य से पहले भी भारत में मौजूद थी यह डिश, जानिए ऐतिहासिक प्रमाण