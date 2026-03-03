होली 2026: बाजार नहीं, इस बार घर पर बनाएं हेल्दी और टेस्टी ठंडाई, जानें आसान रेसिपी

खास टिप्स

ठंडाई को परोसने से 1-2 घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख दें। इससे मसालों और मेवों का स्वाद दूध में अच्छी तरह घुल जाता है और इसका स्वाद और भी गाढ़ा और लाजवाब हो जाता है। ज्यादा हेल्दी विकल्प के लिए सफेद चीनी की जगह मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम फैट वाला विकल्प चाहते हैं, तो टोंड या डबल टोंड दूध का उपयोग करें।