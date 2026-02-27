बिरयानी का असली इतिहास, मुगल साम्राज्य से पहले भी भारत में मौजूद थी यह डिश, जानिए ऐतिहासिक प्रमाण

बरसों से यह धारणा प्रचलित है कि बिरयानी भारत में मुगल शासकों के साथ आई। लेकिन इतिहास, भाषा और प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ एक अलग कहानी कहते हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि चावल और मांस का सुगंधित मिश्रण भारत में मुगलों से पहले भी प्रचलित था।