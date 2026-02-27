बिरयानी का असली इतिहास, मुगल साम्राज्य से पहले भी भारत में मौजूद थी यह डिश, जानिए ऐतिहासिक प्रमाण

Feb 27, 2026
बरसों से यह धारणा प्रचलित है कि बिरयानी भारत में मुगल शासकों के साथ आई। लेकिन इतिहास, भाषा और प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ एक अलग कहानी कहते हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि चावल और मांस का सुगंधित मिश्रण भारत में मुगलों से पहले भी प्रचलित था।
संस्कृत साहित्य में 'मांसौदन' (मांस + ओदन) शब्द मिलता है। मांस यानी मांस (मीट), और ओदन यानी पका हुआ चावल। यह व्यंजन चावल, मांस और मसालों के साथ तैयार किया जाता था, जो आज की बिरयानी से काफी मिलता-जुलता बताया जाता है।
प्राचीन कथाओं में वर्णित निषध देश के राजा राजा नल (नल-दमयंती कथा) को एक कुशल रसोइया भी माना गया है। उनके नाम से जुड़ा ग्रंथ 'पाक-दर्पणम्' में कई व्यंजनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मांस और चावल के कॉम्बिनेशन वाले पकवानों का जिक्र बताया जाता है।
मध्यकालीन इस्लामी इतिहासकारों ने कुछ भारतीय व्यंजनों को 'हिंदवी लजीज' यानी 'भारतीय स्वादिष्ट पकवान' कहा है। इससे संकेत मिलता है कि चावल और मांस का यह व्यंजन भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद था और बाद में इसे अलग-अलग नामों से जाना गया।
मुगल शासक, खासकर बाबर, मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया में उस समय चावल मुख्य फसल नहीं थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में भी चावल को लेकर विशेष सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख बहुत प्रमुखता से नहीं मिलता।
हालांकि, यह भी सच है कि मुगलों ने भारतीय व्यंजनों को शाही रसोई में नया रूप दिया, उनमें केसर, सूखे मेवे और दम पकाने की तकनीक को लोकप्रिय बनाया। आज की शाही बिरयानी का स्वरूप मुगल प्रभाव से और अधिक समृद्ध हुआ।
अक्सर कहा जाता है कि 'बिरयानी' शब्द फारसी 'बिरिंज' (चावल) से निकला है। लेकिन कई भाषाविदों का मत है कि 'बिरिंज' स्वयं संस्कृत शब्द 'व्रीहि' (चावल) से विकसित हुआ। यह भाषाई यात्रा दर्शाती है कि चावल और उससे जुड़े व्यंजन भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन हैं।
