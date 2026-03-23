क्यों कहा जाता है ‘लाइमलाइट’, थिएटर की रोशनी से जुड़ी दिलचस्प कहानी

19वीं सदी की एक खोज से निकला शब्द

‘लाइमलाइट’ की कहानी हमें 19वीं सदी में ले जाती है। उस समय थिएटर में आधुनिक बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए मंच को रोशन करने के लिए नए-नए प्रयोग किए जाते थे। इसी दौरान एक ब्रिटिश आविष्कारक Goldsworthy Gurney ने एक खास तरह का ब्लो पाइप बनाया।