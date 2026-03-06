Mar 06, 2026

जाह्नवी कपूर ने तिरुपति में मनाया 29वां जन्मदिन, 3550 सीढ़ियां चढ़कर किए भगवान के दर्शन

Archana Keshri

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया। इस बार उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ की।

Source: @janhvikapoor/instagram

जन्मदिन के मौके पर जाह्नवी अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ तिरुपति पहुंचीं। मंदिर में पूजा-अर्चना कर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन के लिए प्रार्थना की।

Source: @janhvikapoor/instagram

जाह्नवी कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती हैं। वह लगभग हर साल तिरुपति के मंदिर में दर्शन करने जाती हैं और भगवान बालाजी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करती हैं।

Source: @janhvikapoor/instagram

इस बार खास बात यह रही कि अभिनेत्री ने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 3550 सीढ़ियां नंगे पांव चढ़ीं। यह कठिन चढ़ाई उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी की।

Source: @janhvikapoor/instagram

मंदिर दर्शन के दौरान जाह्नवी बेहद सादगी भरे लुक में नजर आईं। उन्होंने सफेद रंग का सिंपल लेकिन एलिगेंट सूट पहना हुआ था, जिसमें उनका लुक बहुत ही खूबसूरत और शांत नजर आ रहा था।

Source: @janhvikapoor/instagram

इस दौरान उनकी दोस्त तनीषा संतोशी भी उनके साथ दिखाई दीं। दोनों ने मंदिर परिसर में साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं।

Source: @janhvikapoor/instagram

मंदिर में पूजा करने के बाद जाह्नवी ने एक बार फिर अपने लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी, जिसमें उनका जन्मदिन वाला ग्लो साफ दिखाई दे रहा था।

Source: @janhvikapoor/instagram

इस साड़ी के साथ उन्होंने बेहद हल्की ज्वेलरी पहनी और बालों को सिंपल स्टाइल में रखा। उनका यह ट्रेडिशनल लुक बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रहा था।

Source: @janhvikapoor/instagram

जन्मदिन के खास मौके पर जाह्नवी ने अपने दोस्तों के साथ कई यादगार पल भी बिताए। उन्होंने एक खुशहाल सेल्फी भी शेयर की, जिसमें सभी दोस्त साथ में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

Source: @janhvikapoor/instagram

एक तस्वीर में जाह्नवी और उनके दोस्त कैमरे में खींची गई तस्वीरों को देखते हुए हंसते दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर उनके बीच की दोस्ती और खुशी के पलों को खूबसूरती से दिखाती है।

Source: @janhvikapoor/instagram

जाह्नवी ने अपने जन्मदिन के केक की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर की। केक सफेद और गुलाबी रंग के सुंदर डिजाइन में था, जिस पर 'HBD Ladoo' लिखा हुआ था।

Source: @janhvikapoor/instagram

इसके अलावा उन्होंने अपने कमरे की सजावट की झलक भी दिखाई। गुब्बारों और डेकोरेशन से सजा उनका कमरा जन्मदिन के जश्न को और खास बना रहा था।

Source: @janhvikapoor/instagram

जन्मदिन के जश्न के दौरान जाह्नवी का एक मजेदार अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने बर्थडे हैट पहनकर एक क्यूट और गूफी फोटो भी शेयर की, जिसमें उनकी मुस्कान और खुशी साफ झलक रही थी।

Source: @janhvikapoor/instagram

