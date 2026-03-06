जाह्नवी कपूर ने तिरुपति में मनाया 29वां जन्मदिन, 3550 सीढ़ियां चढ़कर किए भगवान के दर्शन

Mar 06, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया। इस बार उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ की।
Source: @janhvikapoor/instagram
जन्मदिन के मौके पर जाह्नवी अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ तिरुपति पहुंचीं। मंदिर में पूजा-अर्चना कर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन के लिए प्रार्थना की।
जाह्नवी कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती हैं। वह लगभग हर साल तिरुपति के मंदिर में दर्शन करने जाती हैं और भगवान बालाजी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करती हैं।
इस बार खास बात यह रही कि अभिनेत्री ने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 3550 सीढ़ियां नंगे पांव चढ़ीं। यह कठिन चढ़ाई उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी की।
मंदिर दर्शन के दौरान जाह्नवी बेहद सादगी भरे लुक में नजर आईं। उन्होंने सफेद रंग का सिंपल लेकिन एलिगेंट सूट पहना हुआ था, जिसमें उनका लुक बहुत ही खूबसूरत और शांत नजर आ रहा था।
इस दौरान उनकी दोस्त तनीषा संतोशी भी उनके साथ दिखाई दीं। दोनों ने मंदिर परिसर में साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं।
मंदिर में पूजा करने के बाद जाह्नवी ने एक बार फिर अपने लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी, जिसमें उनका जन्मदिन वाला ग्लो साफ दिखाई दे रहा था।
इस साड़ी के साथ उन्होंने बेहद हल्की ज्वेलरी पहनी और बालों को सिंपल स्टाइल में रखा। उनका यह ट्रेडिशनल लुक बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रहा था।
जन्मदिन के खास मौके पर जाह्नवी ने अपने दोस्तों के साथ कई यादगार पल भी बिताए। उन्होंने एक खुशहाल सेल्फी भी शेयर की, जिसमें सभी दोस्त साथ में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।
एक तस्वीर में जाह्नवी और उनके दोस्त कैमरे में खींची गई तस्वीरों को देखते हुए हंसते दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर उनके बीच की दोस्ती और खुशी के पलों को खूबसूरती से दिखाती है।
जाह्नवी ने अपने जन्मदिन के केक की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर की। केक सफेद और गुलाबी रंग के सुंदर डिजाइन में था, जिस पर 'HBD Ladoo' लिखा हुआ था।
इसके अलावा उन्होंने अपने कमरे की सजावट की झलक भी दिखाई। गुब्बारों और डेकोरेशन से सजा उनका कमरा जन्मदिन के जश्न को और खास बना रहा था।
जन्मदिन के जश्न के दौरान जाह्नवी का एक मजेदार अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने बर्थडे हैट पहनकर एक क्यूट और गूफी फोटो भी शेयर की, जिसमें उनकी मुस्कान और खुशी साफ झलक रही थी।
