जाह्नवी कपूर ने तिरुपति में मनाया 29वां जन्मदिन, 3550 सीढ़ियां चढ़कर किए भगवान के दर्शन

जाह्नवी कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती हैं। वह लगभग हर साल तिरुपति के मंदिर में दर्शन करने जाती हैं और भगवान बालाजी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करती हैं।