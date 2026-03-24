Mar 24, 2026

अनन्या पांडे ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के किए दर्शन, बिना मेकअप और सादगी भरे अंदाज में आईं नजर

Archana Keshri

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में अपने आध्यात्मिक रूप को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। उनकी यह धार्मिक यात्रा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Source: @ananyapanday/instagram

मंगलवार को अनन्या ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस यात्रा की कई तस्वीरें शेयर किए। इन झलकियों में वह बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आईं, जिससे फैंस काफी प्रभावित हुए।

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तस्वीरों में अनन्या बिना मेकअप के सिंपल एथनिक आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, जो उनकी आस्था और श्रद्धा को दर्शाता है। इस लुक ने उनके फैंस को उनकी सादगी का दीवाना बना दिया।

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इस धार्मिक यात्रा के दौरान अनन्या के साथ उनकी मां भावना पांडे भी मौजूद थीं। मां-बेटी ने साथ में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में समय बिताया।

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अनन्या ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में 'नागेश्वर, द्वारकाधीश, ॐ नमः शिवाय' लिखते हुए कई इमोजी भी जोड़े। उनकी इस पोस्ट पर उनकी मां भावना पांडे ने भी हार्ट और folded hands इमोजी के जरिए प्रतिक्रिया दी।

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नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारका में स्थित है और शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।

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अनन्या पांडे अक्सर अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इससे उनके फैंस को उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने को मिलता है।

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इससे पहले जनवरी में भी अनन्या ने भगवान शिव के एक मंदिर में ‘गौ सेवा’ करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में उनकी भक्ति और पशु प्रेम साफ नजर आया था।

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इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अनन्या ने 'ॐ नमः पार्वते पतये हर हर महादेव” लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था जाहिर की। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा फैंस को भी भक्ति और सकारात्मकता का संदेश दे रही है।'

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