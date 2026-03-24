अनन्या पांडे ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के किए दर्शन, बिना मेकअप और सादगी भरे अंदाज में आईं नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में अपने आध्यात्मिक रूप को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। उनकी यह धार्मिक यात्रा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।