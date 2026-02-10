Feb 10, 2026

शरीर से दोगुनी लंबी जीभ वाला जानवर, आंखों को भी 360 डिग्री तक घुमा सकता है

Vivek Yadav

हर जानवर की अपनी कोई न कोई विशेषता होती है। कोई शिकार पकड़ने में माहिर है तो किसी के पास एक से अधिक दिल होता है।

एक जानवर ऐसा है जिसकी जीभ उसके शरीर से दोगुनी लंबी होती है। आइए जानते हैं कौन सा जानवर है और इसके बारे में कुछ अन्य खास बातें:

दरअसल, गिरगिट की जीभ उसके शरीर से दोगुनी लंबी होती है।

हर गिरगिट की जीभ लंबी नहीं होती है। उसके कुछ ही प्रजातियों में शरीर से जीभ दोगुनी होती है।

इस लंबी जीभ की मदद से गिरगिट सिर्फ 0.07 सेकंड में अपने शिकार को पकड़ सकता है।

इसके अलावा गिरगिट अपनी आंखों को 360 डिग्री तक भी घुमा सकते हैं।

ये अपनी आंखों को एक साथ दो अलग-अलग दिशाओं में भी घूमा सकते हैं।

गिरगिट जब गुस्से में होते हैं तब उनका रंग गहरा हो जाता है और शांत होने पर हल्का रंग दिखने लगता है।

