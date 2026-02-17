T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। इस एक अंक का सबसे बड़ा फायदा जिम्बाब्वे को हुआ और वह सुपर-8 चरण में पहुंच गई। वहीं 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया और टीम टूर्नामेंट से

बाहर हो गई। अब तक सुपर-8 में पहुंचने वाली सातवीं टीम जिम्बाब्वे बन गई है। आखिरी एक स्थान के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर है। सुपर-8 का ग्रुप-1 भी तय हो चुका है, जिसमें भारत, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज शामिल हैं।