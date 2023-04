IPL 2023: कौन हैं Yash Dayal ? 5 छक्के खाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा Yash Dayal का करियर?

Yash Dayal Biography: IPL के 2023 सत्र के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat) के खिलाफ कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR vs GT)) ने जबरदस्त जीत दर्ज की। उसकी इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह (Rinku Singh) । रिंकू सिंह (Rinku Singh Last over) ने आखिरी ओवर की आखिरी 5 गेंदों में यश दयाल (Yash Dayal bowling) को 5 छक्के उड़ाते हुए केकेआर (KKR) को 3 विकेट से जीत दिलाई। यश दयाल (Yash Daya biography in hindi) के बारे में अधिक जानने से पहले ये बता दें कि वो और रिंकू सिंह (Rinku Singh vs Yash dayal) दोनों घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश (UP) की तरफ से खेलते हैं और दोनों की खिलाड़ियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हैं।