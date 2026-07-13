क्या राहुल द्रविड़ इंग्लैंड टेस्ट टीम के अगले मुख्य कोच बनने जा रहे हैं? ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेंडन मैकुलम के टेस्ट कोच पद से हटने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने राहुल द्रविड़ का नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ के अलावा इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी इस रेस में

शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है।