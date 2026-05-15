Hardik Pandya mi controversy: हार्दिक पांड्या और Mumbai Indians के बीच रिश्तों को लेकर नई चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। हार्दिक पिछले 3 मैचों से बैक स्पैज्म (पीठ में खिंचाव) की वजह से टीम से बाहर हैं। इसी बीच यह खबर वायरल हुई कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से टीम को फॉलो कर लिया। इसके

बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि हार्दिक भविष्य में किसी दूसरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रेड और ट्रांसफर रूमर्स को खारिज कर दिया गया है।