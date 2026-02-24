Co-presented by
107 रनों से वेस्टइंडीज की रिकॉर्ड जीत, टीम इंडिया का सुपर-4 में पहुंचने का समीकरण हुआ और भी मुश्किल

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर-8 की रेस को और रोमांचक बना दिया है, जिससे भारत की सेमीफाइनल राह मुश्किल हो गई है। अब टीम इंडिया को अगले दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे।

WI vs ZIM: सुपर-8 के अपने पहले मुकाबले में West Indies cricket team ने Zimbabwe national cricket team को 107 रनों से हराकर बड़ा बयान दे दिया। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन कैरेबियाई बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में 20 ओवर में 254/6 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वेस्टइंडीज के लिए शिमरन हेटमायर (85) और रोवमैन पॉवेल (59) ने अर्धशतकीय पारियां खेली। गेंदबाजी में Gudakesh

Motie ने घातक प्रदर्शन किया और जिम्बाब्वे को 17.4 ओवर में 147 रन पर ऑलआउट कर दिया।इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर-8 की रेस को और रोमांचक बना दिया है, जिससे भारत की सेमीफाइनल राह मुश्किल हो गई है। अब टीम इंडिया को अगले दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे।

