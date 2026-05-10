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Produced by Oohini Mukhopadhyay
05:17 | Updated:

Paris Summer Olympic के बाद झटका, Vinesh Phogat को 15 पेज के Show Cause Notice में WFI ने क्या लिखा?

यह फैसला उनकी 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी को बड़ा झटका देता है।

Vinesh Phogat Notice News:विनेश फोगाट की वापसी की राह और मुश्किल हो गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने पेरिस ओलंपिक के बाद comeback कर रही विनेश को 15 पेज का शो-कॉज नोटिस जारी कर 26 जून 2026 तक सभी घरेलू और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से अयोग्य घोषित कर दिया है। फेडरेशन ने उन पर एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन, मिस्ड टेस्ट, अनुशासनहीनता और पेरिस में भारतीय कुश्ती की छवि खराब

करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। WFI का कहना है कि विनेश ने रिटायरमेंट से वापसी के लिए जरूरी 6 महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया। 14 दिनों में जवाब मांगा गया है। 

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