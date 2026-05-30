आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब टीम का सामना रविवार, 31 मई को गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। मुल्लांपुर में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में गुजरात की टीम ने सिर्फ तीन विकेट

खोकर 18.4 ओवर में 219 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अब फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां RCB और राजस्थान के बीच खिताबी जंग देखने को मिलेगी।