महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में इतिहास रच दिया है। 776 रनों के साथ वैभव ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन के आउट होने के बाद अब ऑरेंज कैप लगभग वैभव के नाम होती दिख रही है। सिर्फ ऑरेंज कैप ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी के नाम इस सीजन कई बड़े अवॉर्ड भी जा सकते

हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने का अवॉर्ड और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन शामिल है। अपने डेब्यू सीजन में ही वैभव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है।