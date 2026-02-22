Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
05:00 | Updated:

ENG vs SL: इंग्लैंड ने दी श्रीलंका को शिकस्त, हार से बढ़े पाकिस्तान के चांस!

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 क्रिकेट में लगातार 12वीं जीत दर्ज की। श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जबकि दो खिलाड़ी खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए।

टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को 51 रन से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 95 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 क्रिकेट में लगातार 12वीं जीत

दर्ज की। श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जबकि दो खिलाड़ी खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर