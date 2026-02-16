टी20 विश्व कप 2026 के 30वें मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। पल्लेकेले में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 181 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए Mitchell Marsh और Travis Head ने शानदार अर्धशतक जड़े। जवाब में श्रीलंका की ओर से Pathum Nissanka ने धमाकेदार शतक ठोकते हुए टीम को 18 ओवर में ही

184 रन तक पहुंचा दिया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब आगे की राह मुश्किल हो गई है।