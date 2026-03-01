T20 World Cup 2026: श्रीलंका के खिलाफ जीत के बावजूद Pakistan national cricket team का सफर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खत्म हो गया। टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम की जमकर आलोचना हो रही है। कप्तान Salman Ali Agha की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उनकी कप्तानी पर गाज गिर

सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम में बड़ा बदलाव संभव है। कुछ सीनियर खिलाड़ी अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हो सकते हैं। खास तौर पर Babar Azam, जिन्होंने 145 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, उनका टी20 भविष्य भी अधर में बताया जा रहा है।