टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद क्यों भड़के कोच गौतम गंभीर?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय क्रिकेट में अब व्यक्तिगत माइलस्टोन का दौर खत्म होना चाहिए और टीम को सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर ध्यान देना चाहिए। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर खिलाड़ी अपने शतक या व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बारे में सोचते, तो भारत 250 जैसे बड़े स्कोर नहीं बना

पाता। उन्होंने खास तौर पर संजू सैमसन की तारीफ की, जिन्होंने टीम के लिए निडर बल्लेबाजी की और कई मौकों पर शतक के करीब होते हुए भी बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटे। गंभीर ने इस जीत को राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और अजीत अगरकर को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इन सभी ने भारतीय क्रिकेट की मजबूत नींव रखी है और युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम की गहराई और नए आक्रामक क्रिकेट ब्रांड की भी बात की, जो भविष्य में टीम इंडिया की पहचान बन सकता है।

