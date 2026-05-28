Rajasthan Royals ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में Sunrisers Hyderabad को 47 रनों से हराकर क्वालिफायर-2 में धमाकेदार एंट्री कर ली है। मुल्लांपुर में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 243 रन बनाए। टीम की ओर से Vaibhav Suryavanshi ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि Dhruv Jurel ने शानदार अर्धशतक जड़ा। 244 रनों के

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रन पर ऑलआउट हो गई। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना 29 मई को क्वालिफायर-2 में Gujarat Titans से होगा।