SRH vs DC Highlights 2026: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत हैदराबाद ने 20 ओवर में 242 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद ईशान मलिंगा की अगुआई में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को 195 रन पर रोक दिया। दिल्ली के लिए नीतीश राणा ने 57 रन

बनाए, जबकि समीर रिजवी (41) और केएल राहुल (37) ने भी योगदान दिया, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सकी। इस जीत के साथ हैदराबाद 8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली 6 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है।