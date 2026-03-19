Sunrisers Hyderabad ने IPL 2026 के शुरुआती मैचों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए Ishan Kishan को कप्तान और Abhishek Sharma को उप-कप्तान बनाया है। दरअसल टीम के नियमित कप्तान Pat Cummins चोट से उबर रहे हैं, जिसके चलते वह शुरुआती कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम में उनकी जगह Eshan Malinga या Brydon Carse को Playing XI में शामिल किया जा सकता है।
SRH संभावित Playing XI:
Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Liam Livingstone, Aniket Verma, Harsh Dubey, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga / Brydon Carse
Impact Player
Zeeshan Ansari / Kranthi Phuletra
