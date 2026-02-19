Co-presented by
कंगारुओं के बाद जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को भी हराया, सिकंदर रजा बने जीत के हीरो

कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने तीन गेंद शेष रहते 182 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

SL vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका को छह विकेट से करारी शिकस्त दी। कप्तान Sikandar Raza और Brian Bennett की तूफानी अर्धशतकीय पारियों ने मैच का रुख बदल दिया। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने तीन गेंद शेष रहते

182 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिकंदर रजा की अगुवाई वाली टीम ने ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए ‘सुपर-8’ में शानदार एंट्री की।

