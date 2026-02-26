टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में South Africa national cricket team ने शानदार प्रदर्शन करते हुए West Indies cricket team को 9 विकेट से हराया। कप्तान Aiden Markram ने नाबाद अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने महज 16.1 ओवर में 177/1 बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मार्करम

और Quinton de Kock के बीच पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। लगातार दूसरी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं।