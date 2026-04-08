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05:00 | Updated:

मुंबई के गेंदबाजों की सूर्यवंशी और यशस्वी ने की कुटाई, टेबल के टॉप पर पहुंची राजस्थान, हार पर भड़के हार्दिक!

जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 123 रन ही बना सकी और 9 विकेट गंवा दिए। राजस्थान की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया।

RR vs MI Highlights: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह मैच गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां बारिश के कारण मुकाबला 11-11 ओवर का कर दिया गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत 11 ओवर में 150 रन का बड़ा स्कोर

खड़ा किया।जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 123 रन ही बना सकी और 9 विकेट गंवा दिए। राजस्थान की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया।

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