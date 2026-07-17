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क्या सच में रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? देखें इनसाइड स्टोरी

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय चयन समिति मौजूदा इंग्लैंड दौरे के बाद रोहित शर्मा को वनडे टीम में आगे मौका देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, इस संबंध में बीसीसीआई या रोहित शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Rohit Sharma Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय चयन समिति मौजूदा इंग्लैंड दौरे के बाद रोहित शर्मा को वनडे टीम में आगे मौका देने के पक्ष

में नहीं है। हालांकि, इस संबंध में बीसीसीआई (BCCI) या रोहित शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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