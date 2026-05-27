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Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

RCB vs GT: लगातार दूसरी बार फाइनल में आरसीबी, गुजरात को मिलेगा दूसरा मौका!

कप्तान पाटीदार ने क्रुणाल के साथ 45 गेंद में 95 रनों की साझेदारी की। 28 गेंद में 43 रन बनाकर पांड्या आउट हुए और टिम डेविड ने चार रन बनाए। 33 गेंद में 93 रन बनाकर कप्तान पाटीदार नाबाद रहे। वहीं, पांच गेंद में 15 रन जीतेश ने भी बनाए।

RCB vs GT Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 254/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात

टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 162 रन पर ऑलआउट हो गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पूरी तरह एकतरफा बना दिया। हालांकि गुजरात के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का एक मौका बाकी है। अब GT का सामना क्वालिफायर-2 में हैदराबाद और राजस्थान के बीच होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से होगा।

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