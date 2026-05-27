RCB vs GT Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 254/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात

टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 162 रन पर ऑलआउट हो गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पूरी तरह एकतरफा बना दिया। हालांकि गुजरात के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का एक मौका बाकी है। अब GT का सामना क्वालिफायर-2 में हैदराबाद और राजस्थान के बीच होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से होगा।