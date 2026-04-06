RCB vs CSK Highlights: चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया।टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने टिम डेविड और देवदत्त पडिक्कल की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर

है। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और टीम लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही। जवाब में सीएसके 19.4 ओवर में सिर्फ 207 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।