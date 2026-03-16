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Produced by Shubham Garg
10:00 | Updated:

RCB Playing 11 2026: आरसीबी की प्लेइंग-11 में होगी 2 दिग्गजों की एंट्री और इनका कटेगा पत्ता!

इस बड़े मुकाबले से पहले आरसीबी की प्लेइंग-11 11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल टीम के चार विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है, क्योंकि कई स्टार खिलाड़ियों के बीच चयन की चुनौती खड़ी हो गई है।

Indian Premier League 2026 का आगाज़ 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में Royal Challengers Bengaluru का सामना Sunrisers Hyderabad से होगा। इस बड़े मुकाबले से पहले आरसीबी की Playing 11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल टीम के चार विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है, क्योंकि कई स्टार खिलाड़ियों के बीच चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। नंबर 3 की

पोजीशन के लिए Devdutt Padikkal का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी Jacob Bethell को लेकर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि चार विदेशी खिलाड़ियों की लिमिट में उनकी जगह बनाना आसान नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि आरसीबी टीम मैनेजमेंट इस चयन की गुत्थी को कैसे सुलझाता है, क्योंकि शानदार फॉर्म में लौटने वाले खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाना भी आसान फैसला नहीं होगा।

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