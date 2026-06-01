रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार चैंपियन बनी RCB ने इस बार अपने खिताब का सफल बचाव करते हुए नया इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए

20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने शानदार नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB के लिए विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत की मजबूत नींव रखी। अंत में RCB ने 5 विकेट से मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाई।