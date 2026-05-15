PBKS vs MI Highlights: Mumbai Indians ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Punjab Kings को 6 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह की शानदार अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 200 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी के दम पर 19.5

ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जबकि पंजाब किंग्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।