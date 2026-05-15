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Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

PBKS vs MI: IPL 2026 में पंजाब की लगातार पांचवीं हार, मुंबई की जीत से खुश हुई चेन्नई

सातवें ओवर में 208 के SR से 48 रन बनाकर रिक्लेटन आउट हो गए। वहीं, नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए नमन धीर नौ रन बनाकर आउट हो गए। आज रोहित शर्मा ने बहुत धीमी पारी खेली, उन्होंने 26 गेंद में 25 रन बनाए। यहां से तिलक वर्मा ने रदरफोर्ड के साथ 61 रनों की साझेदारी की।

PBKS vs MI Highlights: Mumbai Indians ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Punjab Kings को 6 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह की शानदार अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 200 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी के दम पर 19.5

ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जबकि पंजाब किंग्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

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