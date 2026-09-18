Mohammad Rizwan Betting Case: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिज़वान से जुड़ा मामला अब लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। रिज़वान ने NCCIA की कार्रवाई और कथित सट्टेबाज़ी से जुड़े नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें NCCIA के नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया। NCCIA ने रिज़वान से उनकी व्यक्तिगत, वित्तीय, सोशल मीडिया और यात्रा

से जुड़ी कई जानकारियां मांगी हैं। एजेंसी ने पिछले वर्षों की आय, बैंक खातों, संपत्ति, क्रेडिट कार्ड, कर्ज़, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं समेत कई विवरण मांगे हैं। इस मामले में रिज़वान ने अपनी याचिका में आरोपों को गलत बताया और यह आशंका जताई कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। वहीं, NCCIA की ओर से कथित सट्टेबाज़ी और जुए से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।