IPL 2026 में Mumbai Indians अपनी शुरुआत 29 मार्च से करने जा रही है। पहले चरण के शेड्यूल के तहत टीम अपने शुरुआती मुकाबले खेलेगी, जिसमें पहला मैच Kolkata Knight Riders के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होगा।
इस बड़े मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की संभावित Playing XI कुछ इस तरह हो सकती है:
Rohit Sharma
Quinton de Kock (wk)
Suryakumar Yadav
Tilak Varma
Hardik Pandya (c)
Will Jacks
Naman Dhir
Allah Ghazanfar
Deepak Chahar
Trent Boult
Jasprit Bumrah
Impact Player Options:
Mayank Markande / Shardul Thakur
