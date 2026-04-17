Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

MI vs PBKS: आरसीबी को पछाड़कर टॉप पर पहुंची पंजाब, मुंबई की हार के ये ‘गुनहगार’?

यह पंजाब की 5 मैचों में चौथी जीत है, जिससे वह 9 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।

MI vs PBKS मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने क्विंटन डी कॉक के शानदार शतक और नमन धीर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 195/6 का मजबूत स्कोर बनाया। लेकिन जवाब में पंजाब किंग्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16.3 ओवर में 198/3 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

यह पंजाब की 5 मैचों में चौथी जीत है, जिससे वह 9 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर