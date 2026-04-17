MI vs PBKS मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने क्विंटन डी कॉक के शानदार शतक और नमन धीर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 195/6 का मजबूत स्कोर बनाया। लेकिन जवाब में पंजाब किंग्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16.3 ओवर में 198/3 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

यह पंजाब की 5 मैचों में चौथी जीत है, जिससे वह 9 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।