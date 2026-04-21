MI vs GT highlights: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने आखिरकार जीत का खाता खोल लिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मुंबई ने 99 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद 101 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जबकि अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी ने गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए

इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए और जवाब में गुजरात की टीम सिर्फ 100 रन पर ऑलआउट हो गई। लगातार चार हार के बाद यह मुंबई की पहली जीत है, जिससे टीम को बड़ा आत्मविश्वास मिला है।