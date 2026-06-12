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मनु भाकर के कोच जसपाल राणा की कैसे हुई मौत?

Produced by Shubham Garg
07:00 | Updated:

रिपोर्ट्स के अनुसार, जर्मनी से भारत लौटने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा भारतीय शूटिंग के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए कई पदक जीते।

भारतीय खेल जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज निशानेबाज, अर्जुन पुरस्कार विजेता और मशहूर शूटिंग कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जर्मनी से भारत लौटने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा भारतीय शूटिंग के

सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए कई पदक जीते। खिलाड़ी के साथ-साथ कोच के रूप में भी उन्होंने भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

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