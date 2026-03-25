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10:00 | Updated:

IPL 2026: मार्श, पूरन और पंत का आएगा तूफान, लखनऊ जीतेगी IPL का खिताब?

आईपीएल 2026 को शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 2022 में अपने पहले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स टीम कुछ खास नहीं कर सकी है। पिछले सीजन कप्तान से लेकर पूरी टीम बदली गई, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा।

LSG Playing 11 2026: IPL शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और Lucknow Super Giants से इस बार काफी उम्मीदें हैं। 2022 में शानदार डेब्यू के बाद टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। पिछले सीजन में कप्तान से लेकर पूरी टीम में बदलाव हुए, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इस बार टीम का टॉप ऑर्डर और तेज गेंदबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है,

लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी चिंता का विषय है। LSG संभावित प्लेइंग 11: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, Rishabh Pant, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद/हसरंगा, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान, दिग्वेश राठी इम्पैक्ट प्लेयर: नोर्खिया / मोहसिन खान

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