Lucknow Super Giants ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Chennai Super Kings को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 187 रन बनाए। जवाब में LSG के लिए Mitchell Marsh और Josh Inglis ने शानदार शतकीय साझेदारी की। वहीं अंत में Nicholas Pooran ने

17वें ओवर में लगातार 4 छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया। गेंदबाजी में आकाश सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया और CSK को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका।