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Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

LSG vs CSK Highlights: लखनऊ ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया, देखें राजस्थान और पंजाब के प्लेऑफ चांस!

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने कार्तिक शर्मा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 20 गेंदों के शेष रहते तीन विकेट पर 188 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

Lucknow Super Giants ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Chennai Super Kings को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 187 रन बनाए। जवाब में LSG के लिए Mitchell Marsh और Josh Inglis ने शानदार शतकीय साझेदारी की। वहीं अंत में Nicholas Pooran ने

17वें ओवर में लगातार 4 छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया। गेंदबाजी में आकाश सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया और CSK को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका।

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